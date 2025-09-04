Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 сентября, 04:09

Врио губернатора Слюсарь: ПВО отразила массированный удар по Ростовской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Soos Jozsef

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Soos Jozsef

Силы противовоздушной обороны отразили массированный удар украинских беспилотных летательных аппаратов по Ростовской области. Об этом у себя в Telegram-канале написал временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь.

По его данным, дроны Вооружённых сил Украины (ВСУ) были сбиты в Семикаракорске, Каменске, Новошахтинске, Миллеровском, Красносулинском, Тарасовском, Дубовском и Шолоховском районах. Согласно оперативной информации, никто из людей не пострадал. В нескольких местах Миллеровского, Тарасовского и в Дубовском районах в результате падения обломков беспилотников произошли возгорания. Пожары удалось оперативно ликвидировать.

Минобороны подтвердило групповой удар по объектам ВСУ в ночь на 3 сентября
Минобороны подтвердило групповой удар по объектам ВСУ в ночь на 3 сентября

Ранее сообщалось, что в ночь с 3 на 4 сентября силы ПВО отразили атаку украинских дронов на Ростовскую область. В период с 23:00 до полуночи расчёты систем противовоздушной обороны сбили в воздушном пространстве региона пять БПЛА самолётного типа.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar