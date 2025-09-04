Врио губернатора Слюсарь: ПВО отразила массированный удар по Ростовской области

Силы противовоздушной обороны отразили массированный удар украинских беспилотных летательных аппаратов по Ростовской области. Об этом у себя в Telegram-канале написал временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь.

По его данным, дроны Вооружённых сил Украины (ВСУ) были сбиты в Семикаракорске, Каменске, Новошахтинске, Миллеровском, Красносулинском, Тарасовском, Дубовском и Шолоховском районах. Согласно оперативной информации, никто из людей не пострадал. В нескольких местах Миллеровского, Тарасовского и в Дубовском районах в результате падения обломков беспилотников произошли возгорания. Пожары удалось оперативно ликвидировать.