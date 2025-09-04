Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
4 сентября, 04:23

За ночь расчёты ПВО уничтожили 46 украинских беспилотников над регионами России

Обложка © Telegram / Минобороны России

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили 46 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Наибольшее количество дронов — 24 — сбили над Ростовской областью, 16 БПЛА уничтожили над акваторией Чёрного моря. Четыре беспилотника перехватили над территорией Краснодарского края, два — над Волгоградской областью.

Силы ПВО за час уничтожили пять беспилотников над Ростовской областью
Напомним, ПВО отразила массированный удар по Ростовской области. Дроны Вооружённых сил Украины были сбиты в Семикаракорске, Каменске, Новошахтинске, Миллеровском, Красносулинском, Тарасовском, Дубовском и Шолоховском районах. Согласно оперативной информации, никто из людей не пострадал. В нескольких местах в результате падения обломков беспилотников произошли возгорания. Пожары удалось оперативно ликвидировать.

