За ночь расчёты ПВО уничтожили 46 украинских беспилотников над регионами России
Обложка © Telegram / Минобороны России
За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили 46 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Наибольшее количество дронов — 24 — сбили над Ростовской областью, 16 БПЛА уничтожили над акваторией Чёрного моря. Четыре беспилотника перехватили над территорией Краснодарского края, два — над Волгоградской областью.
Напомним, ПВО отразила массированный удар по Ростовской области. Дроны Вооружённых сил Украины были сбиты в Семикаракорске, Каменске, Новошахтинске, Миллеровском, Красносулинском, Тарасовском, Дубовском и Шолоховском районах. Согласно оперативной информации, никто из людей не пострадал. В нескольких местах в результате падения обломков беспилотников произошли возгорания. Пожары удалось оперативно ликвидировать.