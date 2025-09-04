За ночь расчёты ПВО уничтожили 46 украинских беспилотников над регионами России

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили 46 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Наибольшее количество дронов — 24 — сбили над Ростовской областью, 16 БПЛА уничтожили над акваторией Чёрного моря. Четыре беспилотника перехватили над территорией Краснодарского края, два — над Волгоградской областью.