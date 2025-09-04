В аэропорту Волгограда сняты ограничения на полёты
Обложка © Life.ru
В воздушной гавани Волгограда сняты ограничения на приём и выпуск самолётов. В период действия ограничений на запасной аэродром «ушло» одно воздушное судно. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов — это приоритет», — уточнили в ведомстве.
Напомним, за ночь расчёты ПВО уничтожили 46 украинских беспилотников над регионами России. Наибольшее количество дронов — 24 — сбили над Ростовской областью, 16 БПЛА уничтожили над акваторией Чёрного моря. Четыре беспилотника перехватили над территорией Краснодарского края, два — над Волгоградской областью.