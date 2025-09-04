Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 сентября, 04:52

В аэропорту Волгограда сняты ограничения на полёты

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В воздушной гавани Волгограда сняты ограничения на приём и выпуск самолётов. В период действия ограничений на запасной аэродром «ушло» одно воздушное судно. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов — это приоритет», — уточнили в ведомстве.

Врио губернатора Слюсарь: ПВО отразила массированный удар по Ростовской области
Врио губернатора Слюсарь: ПВО отразила массированный удар по Ростовской области

Напомним, за ночь расчёты ПВО уничтожили 46 украинских беспилотников над регионами России. Наибольшее количество дронов — 24 — сбили над Ростовской областью, 16 БПЛА уничтожили над акваторией Чёрного моря. Четыре беспилотника перехватили над территорией Краснодарского края, два — над Волгоградской областью.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
  • Волгоградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar