В аэропорту Волгограда сняты ограничения на полёты

В воздушной гавани Волгограда сняты ограничения на приём и выпуск самолётов. В период действия ограничений на запасной аэродром «ушло» одно воздушное судно. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов — это приоритет», — уточнили в ведомстве.