4 сентября, 05:17

Имеющий военную специальность племянник Галкина* покинул Россию спустя четыре дня после начала СВО

SHOT: Племянник Максима Галкина* уехал из России через 4 дня после начала СВО

27-летний Никита Галкин, племянник юмориста Максима Галкина*, выехал из России через четыре дня после начала спецоперации. Никита отправился в Ереван, позже обосновался в Сербии, где почти весь 2023 год жил в арендованной квартире с бассейном и террасой за 60 евро в сутки. Об этом сообщает SHOT.

Племянник Максима Галкина* Никита уехал из России через четыре дня после начала СВО. Фото © Telegram / SHOT

Молодой человек ранее служил в автомобильных войсках в Воронежской области, куда в 2017 году на присягу приезжал его знаменитый дядя. Перед отъездом за границу он был зарегистрирован в Хамовниках, где имел долю в восьмикомнатной квартире площадью 163 квадратных метра. В 2023 году недвижимость была продана за 141 миллион рублей. Связь с Россией Никита практически прервал: индивидуальное предпринимательство в сфере торговли закрыл.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачёва в узком кругу не раз упрекала Максима Галкина*, считая, что именно из-за него их семье пришлось покинуть Россию. Певица, по его словам, мечтала о том, чтобы их дети учились на родине, однако жизнь на Кипре, постоянная критика в сети, риск задержания Галкина* на границе и внимание СМИ сделали возвращение в страну невозможным.

* Включён в список иностранных агентов Минюста России

