4 сентября, 05:28

Мощное землетрясение произошло на северо-западе Аргентины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Tretyakov

На северо-западе Аргентины зафиксировано землетрясение магнитудой 5,9. Подземные толчки были зарегистрированы в 04:10 по времени UTC (07:10 мск). Об этом сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Эпицентр находился в 186 километрах к западу от города Сальта с населением более полумиллиона человек. Очаг стихии располагался на глубине 176 километров. Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 6,0 у Алеутских островов в штате Аляска. Эпицентр подземных толчков находился более чем в 1,5 тысячи километра к юго-западу от Анкориджа, где проживает около 298 тысяч человек. Очаг стихии располагался на глубине 54 километров.

Милена Скрипальщикова
