Мощное землетрясение произошло на северо-западе Аргентины

На северо-западе Аргентины зафиксировано землетрясение магнитудой 5,9. Подземные толчки были зарегистрированы в 04:10 по времени UTC (07:10 мск). Об этом сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Эпицентр находился в 186 километрах к западу от города Сальта с населением более полумиллиона человек. Очаг стихии располагался на глубине 176 километров. Информация о жертвах и разрушениях не поступала.