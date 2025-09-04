Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 сентября, 05:47

Дегтярёв: Сборная России готовится к участию в Олимпиаде-2028 в полном составе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Armando Oliveira

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Armando Oliveira

Россия намерена отправить на Олимпиаду-2028 в США сборную в полном составе. Об этом на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв.

«Готовимся принять участие в Олимпийских играх 2028 года в полном составе», — сказал Дегтярёв.

34-е по счёту летние Олимпийские игры должны пройти 14-30 июля 2028 года в Лос-Анджелесе.

Напомним, российские спортсмены отстранены от участия в командных видах спорта на международных соревнованиях. Данное решение было введено Международным олимпийским комитетом (МОК) в 2022 году и остаётся в силе. В индивидуальных дисциплинах атлеты из России могут быть допущены в нейтральном статусе — без национальной символики и гимна. Окончательное решение по каждому спортсмену принимает международная федерация по соответствующему виду спорта.

«Были бы рады»: В Норвегии выступили за возвращение российских спортсменов
«Были бы рады»: В Норвегии выступили за возвращение российских спортсменов

Ранее министр спорта РФ уже сообщал, что по вопросу допуска российских спортсменов к грядущим ОИ ведутся серьёзные переговоры. Так, Дегтярёв заявил, что по данной теме «тронулся лёд».

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Михаил Дегтярев
  • Восточный экономический форум (ВЭФ)
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar