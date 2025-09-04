Ничего общего: Солист «Братьев Грим» отрёкся от своего близнеца
Mash: Солист Братьев Грим попросил больше не связывать его с братом Борисом
«Братья Грим» — Константин и Борис Бурдаевы. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ brothers_grim
Солист группы «Братья Грим» Константин Бурдаев заявил, что больше не хочет, чтобы его имя упоминали рядом с братом-близнецом Борисом. По словам артиста, их пути разошлись ещё в 2009 году, и поэтому просит объявлять себя как солист группы «Братья Грим» или Константин Грим. Об этом сообщил Mash со ссылкой на директора музыканта.
Причиной конфликта стали личные и мировоззренческие различия между братьями. По словам Константина, Борис давно уехал в Грузию, где ведёт другую жизнь, тогда как он сам активно выступает на гастролях, корпоративах и фестивалях. Семья также подтверждает, что отношения между близнецами окончательно разорвались из-за наркотиков, скандалов и разных политических взглядов. В 2025 году права на бренд «Братья Грим» официально перешли Константину.
