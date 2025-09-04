Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 сентября, 11:10

Ничего общего: Солист «Братьев Грим» отрёкся от своего близнеца

Mash: Солист Братьев Грим попросил больше не связывать его с братом Борисом

«Братья Грим» — Константин и Борис Бурдаевы. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ brothers_grim

«Братья Грим» — Константин и Борис Бурдаевы. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ brothers_grim

Солист группы «Братья Грим» Константин Бурдаев заявил, что больше не хочет, чтобы его имя упоминали рядом с братом-близнецом Борисом. По словам артиста, их пути разошлись ещё в 2009 году, и поэтому просит объявлять себя как солист группы «Братья Грим» или Константин Грим. Об этом сообщил Mash со ссылкой на директора музыканта.

Причиной конфликта стали личные и мировоззренческие различия между братьями. По словам Константина, Борис давно уехал в Грузию, где ведёт другую жизнь, тогда как он сам активно выступает на гастролях, корпоративах и фестивалях. Семья также подтверждает, что отношения между близнецами окончательно разорвались из-за наркотиков, скандалов и разных политических взглядов. В 2025 году права на бренд «Братья Грим» официально перешли Константину.

«Уже два года как...» Раскрыта главная тайна личной жизни экс-солиста группы «Корни»
«Уже два года как...» Раскрыта главная тайна личной жизни экс-солиста группы «Корни»

Ранее сообщалось, что фронтмен группы «Сплин» Александр Васильев сейчас живёт в Испании и выступает в небольших залах, которые далеко не всегда собирают полную аудиторию. В октябре 2024 года он продал загородный дом в Курортном районе Петербурга стоимостью около 40 миллионов рублей. При этом у него остались две квартиры в Северной столице — общей ценой до 50 миллионов рублей.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar