В Новосибирской области ФСБ накрыла нарколабораторию, связанную с Украиной

В Новосибирской области задержан мужчина, подозреваемый в производстве наркотиков в особо крупном размере. Он действовал по указанию кураторов с Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

«Изъято свыше 40 кг подготовленного к сбыту синтетического наркотика, оборудование для его производства и более 1,5 тонны химических реактивов», — говорится в сообщении.

Лаборатория располагалась в частном доме в р. п. Станционно-Ояшинский Мошковского района. Установлено, что ранее судимый за сбыт наркотиков молодой человек организовал её на деньги украинских кураторов. Готовый товар он планировал распространять оптовыми партиями в Новосибирской области. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о незаконном производстве наркотических средств в особо крупном размере. Суд отправил мужчину под стражу.