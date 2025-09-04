Президент России Владимир Путин во время визита в Китай удивил своей реакцией на ультиматум Евросоюза, пишет издание NetEase. Российский лидер предпочёл полностью проигнорировать угрозы, чем удивил китайских журналистов.

Как подчёркивает NetEase, Европа обсуждает возможность конфискации замороженных активов РФ уже несколько лет, но боится последствий. По мнению китайских экспертов, визит Путина в Поднебесную имеет куда большее значение, чем угрозы Брюсселя. Так как реальные шаги по изъятию активов ЕС предпринимать не спешит: это способно подорвать доверие к западной финансовой системе и даже привести к судебным искам в пользу России.