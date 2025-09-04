Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
4 сентября, 06:44

В Китае восхитились реакцией Путина на ультиматум ЕС

NetEase: Путин обошёл ультиматум ЕС и удивил Китай

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин во время визита в Китай удивил своей реакцией на ультиматум Евросоюза, пишет издание NetEase. Российский лидер предпочёл полностью проигнорировать угрозы, чем удивил китайских журналистов.

«Как только Путин прибыл в Китай, ЕС тут же выдвинул угрозу», — отметили авторы NetEase.

Как подчёркивает NetEase, Европа обсуждает возможность конфискации замороженных активов РФ уже несколько лет, но боится последствий. По мнению китайских экспертов, визит Путина в Поднебесную имеет куда большее значение, чем угрозы Брюсселя. Так как реальные шаги по изъятию активов ЕС предпринимать не спешит: это способно подорвать доверие к западной финансовой системе и даже привести к судебным искам в пользу России.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что ЕС не рассматривает возможность возврата замороженных российских активов без выполнения Москвой условия о компенсации Украине. Ранее премьер Бельгии заявил, что последствия конфискации активов РФ будут негативными.

