Эксперты в Европе недоумевают от антироссийской риторики Мерца, заявили в СВР
Антироссийская риторика канцлера Германии Фридриха Мерца на фоне продвижения диалога России и США по урегулированию кризиса на Украине ставит в ступор многих европейских экспертов. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).
«Канцлер, надо признать, учитывает риски прямого вовлечения Германии в боевые действия против России. В связи с этим он дал указание максимально скрыть причастность Берлина к поставкам Киеву такого оружия», — говорится в сообщении.
В пресс-бюро СВР подчеркнули, что жёсткая антироссийская риторика Мерца вызывает недоумение среди экспертов в Европе. По их мнению, Германия пытается балансировать между поддержкой Украины и минимизацией риска прямого участия в военных действиях против России, одновременно скрывая свои поставки вооружений.
Ранее Мерц заявлял о необходимости экономического истощения России как ключевого условия для завершения конфликта на Украине. Его позиция отражает подход западных стран к оказанию давления на Москву. По словам канцлера, завершение конфликта военным путём сложно, но возможно создать условия экономически, способствуя истощению ресурсов России.