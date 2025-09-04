Мессенджер MAX
Эксперты в Европе недоумевают от антироссийской риторики Мерца, заявили в СВР

СВР: Большинство экспертов в Европе удивлены антироссийской риторикой Мерца

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

Антироссийская риторика канцлера Германии Фридриха Мерца на фоне продвижения диалога России и США по урегулированию кризиса на Украине ставит в ступор многих европейских экспертов. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).

«Канцлер, надо признать, учитывает риски прямого вовлечения Германии в боевые действия против России. В связи с этим он дал указание максимально скрыть причастность Берлина к поставкам Киеву такого оружия», — говорится в сообщении.

В пресс-бюро СВР подчеркнули, что жёсткая антироссийская риторика Мерца вызывает недоумение среди экспертов в Европе. По их мнению, Германия пытается балансировать между поддержкой Украины и минимизацией риска прямого участия в военных действиях против России, одновременно скрывая свои поставки вооружений.

«Неудачная попытка»: Путин прокомментировал оскорбления Мерца в свой адрес

Ранее Мерц заявлял о необходимости экономического истощения России как ключевого условия для завершения конфликта на Украине. Его позиция отражает подход западных стран к оказанию давления на Москву. По словам канцлера, завершение конфликта военным путём сложно, но возможно создать условия экономически, способствуя истощению ресурсов России.

