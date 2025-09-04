В России могут сократить лимит SIM-карт на одного человека

Государственная Дума РФ рассматривает возможность ужесточения ограничений на количество SIM-карт, которые могут быть зарегистрированы на одного человека. Соответствующую инициативу озвучил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своём канале Max.

«По данным Роскомнадзора, на начало августа этого года в нашей стране зафиксировано 302 млн активных сим-карт — это на 15 миллионов меньше, чем в декабре 2024 года. Обсуждали с вами ранее эту тему. Тогда в комментариях и опросе многие высказались за то, что предельное число сим-карт для одного человека необходимо ещё снизить. Изучаем этот вопрос», — заявил спикер Госдумы.

Он подчеркнул, что данная мера обсуждается в связи с положительной динамикой сокращения числа незарегистрированных SIM-карт после предыдущего ужесточения правил.

Володин привёл статистические данные, свидетельствующие о масштабе проблемы недостоверной регистрации. По его словам, в прошлом году было выявлено 128 миллионов случаев несоответствия данных абонентов, что в три раза превышает показатели 2023 года. Такие цифры, как отметил председатель Госдумы, демонстрируют необходимость дальнейшего совершенствования законодательства в сфере мобильной идентификации для противодействия мошенническим схемам и обеспечения безопасности граждан. Парламентарий добавил, что при работе над инициативой будут учтены мнения граждан, выраженные в ходе предыдущего обсуждения этой темы.