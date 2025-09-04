«Тяжёлый, но держит всё»: «Ратник» спас российского сержанта от 20 выстрелов из М16 в упор

Российский бронежилет «Ратник» выдержал более двадцати попаданий из американской винтовки М16 в ходе боя в Запорожской области. Об этом на собственном опыте рассказал сержант воздушно-десантных войск Андрей Понихидкин с позывным Шаман.

Десантник получил трофейное оружие при зачистке позиций ВСУ в населённом пункте Плавни, где его подразделение обнаружило и уничтожило группу противника в подвале жилого дома. Когда во время дальнейшей операции штатный автомат Понихидкина вышел из строя, он использовал захваченную М16 для ликвидации вражеского солдата.

В ходе перестрелки бронежилет сержанта принял на себя множество попаданий с близкой дистанции, но сохранил жизнь бойцу. Понихидкин получил лишь ранение в руку, был эвакуирован товарищами и остался в строю. В разговоре с RG.ru он подчеркнул, что уставной «Ратник», несмотря на тяжесть, доказал свою исключительную надёжность.

«На задачу пошёл в уставном бронежилете. Да, он тяжёлый, но зато держит всё!» — рассказал военнослужащий.

Сержант из Ангарска, награждённый медалями «За отвагу» и «За храбрость», представлен к новой государственной награде за освобождение села Плавни.