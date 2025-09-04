«Тяжёлый, но держит всё»: «Ратник» спас российского сержанта от 20 выстрелов из М16 в упор
Российский военнослужащий с позывным Шаман. Обложка © RG.ru / Алексей Титан
Российский бронежилет «Ратник» выдержал более двадцати попаданий из американской винтовки М16 в ходе боя в Запорожской области. Об этом на собственном опыте рассказал сержант воздушно-десантных войск Андрей Понихидкин с позывным Шаман.
Десантник получил трофейное оружие при зачистке позиций ВСУ в населённом пункте Плавни, где его подразделение обнаружило и уничтожило группу противника в подвале жилого дома. Когда во время дальнейшей операции штатный автомат Понихидкина вышел из строя, он использовал захваченную М16 для ликвидации вражеского солдата.
В ходе перестрелки бронежилет сержанта принял на себя множество попаданий с близкой дистанции, но сохранил жизнь бойцу. Понихидкин получил лишь ранение в руку, был эвакуирован товарищами и остался в строю. В разговоре с RG.ru он подчеркнул, что уставной «Ратник», несмотря на тяжесть, доказал свою исключительную надёжность.
«На задачу пошёл в уставном бронежилете. Да, он тяжёлый, но зато держит всё!» — рассказал военнослужащий.
Сержант из Ангарска, награждённый медалями «За отвагу» и «За храбрость», представлен к новой государственной награде за освобождение села Плавни.
Ранее Life.ru рассказывал, как бронежилет «Оберег.Про», созданный отечественной корпорацией «Ростех», спас российскому бойцу жизнь от атаки двух дронов. БПЛА ударили по автомобилю, в котором ехал военнослужащий. Несмотря на значительные повреждения транспорта, сам военный получил только лёгкие ранения, а бронежилет принял на себя большинство осколков.