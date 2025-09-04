Мессенджер MAX
4 сентября, 08:14

В Роспотребнадзоре отреагировали на сообщения об отравлении 15 человек на свадьбе в Екатеринбурге

Роспотребнадзор опроверг сообщения об отравлении на свадьбе в Екатеринбурге

Обложка © Life.ru

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области опровергло информацию о массовом отравлении 15 гостей на свадьбе в Екатеринбурге. Как сообщили в пресс-службе ведомства, на данный момент зарегистрированы только двое заболевших взрослых из одной семьи с симптомами острой кишечной инфекции.

«Информации о массовом заболевании острой кишечной инфекцией среди гостей свадьбы в управление Роспотребнадзора не поступало. К настоящему времени с похожим анамнезом есть двое заболевших взрослых из одной семьи, которые питались и на свадьбе, и в других местах. Не тяжёлая форма заболевания», — сообщили в надзорном органе.

В пресс-службе подчеркнули, что специалисты ведомства проводят проверку поступившей информации о возможном инциденте. Представитель управления призвала граждан, которые считают, что заразились на данном мероприятии, обратиться в территориальный орган Роспотребнадзора для официальной фиксации обращений и организации эпидемиологического расследования.

Ранее в ряде СМИ появились сообщения о якобы массовом отравлении, в результате которого пострадали 15 человек, включая троих детей. Однако администрация заведения опровергла свою причастность к случившемуся, отметив, что информация об отравлении поступила к ним только через два дня после проведения мероприятия. В Olymp Hall также заявили, что вся продукция закупается в популярных розничных сетях «Магнит» и «Пятёрочка», при этом вся необходимая сопроводительная документация сохраняется.

Алиса Хуссаин
