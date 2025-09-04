Через два года Россия якобы будет обладать большим количеством ракет дальностью пять тысяч километров, которые смогут достичь Парижа. Об этом в интервью изданию Le Point заявил главарь украинского режима Владимир Зеленский.

«Поверьте, через два года у россиян будет много ракет с дальностью пять тысяч километров. Море никого не оградит, океан никого не оградит. В этом контексте оружие, которое использует Россия сегодня, не так уж отличается от ядерных носителей», — сказал он.

Он также допустил, что при урегулировании конфликта возможны любые варианты, включая «корейский сценарий». Зеленский подчеркнул, что Европа должна учитывать «потенциальную угрозу со стороны российских вооружений в среднесрочной перспективе».