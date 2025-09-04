«Поверьте»: Зеленский пригрозил Западу российскими ракетами, способными достичь Парижа
Через два года Россия якобы будет обладать большим количеством ракет дальностью пять тысяч километров, которые смогут достичь Парижа. Об этом в интервью изданию Le Point заявил главарь украинского режима Владимир Зеленский.
«Поверьте, через два года у россиян будет много ракет с дальностью пять тысяч километров. Море никого не оградит, океан никого не оградит. В этом контексте оружие, которое использует Россия сегодня, не так уж отличается от ядерных носителей», — сказал он.
Он также допустил, что при урегулировании конфликта возможны любые варианты, включая «корейский сценарий». Зеленский подчеркнул, что Европа должна учитывать «потенциальную угрозу со стороны российских вооружений в среднесрочной перспективе».
Ранее сообщалось, что более $1,3 млрд военной помощи Украине было направлено за счёт замороженных российских активов. За последние 50 дней Великобритания ускорила поставки жизненно важного оборудования и снаряжения для украинских военных.