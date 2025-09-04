Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 сентября, 07:59

«Поверьте»: Зеленский пригрозил Западу российскими ракетами, способными достичь Парижа

Зеленский: Россия через два года получит ракеты, способные достичь Парижа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Через два года Россия якобы будет обладать большим количеством ракет дальностью пять тысяч километров, которые смогут достичь Парижа. Об этом в интервью изданию Le Point заявил главарь украинского режима Владимир Зеленский.

«Поверьте, через два года у россиян будет много ракет с дальностью пять тысяч километров. Море никого не оградит, океан никого не оградит. В этом контексте оружие, которое использует Россия сегодня, не так уж отличается от ядерных носителей», — сказал он.

Он также допустил, что при урегулировании конфликта возможны любые варианты, включая «корейский сценарий». Зеленский подчеркнул, что Европа должна учитывать «потенциальную угрозу со стороны российских вооружений в среднесрочной перспективе».

СВР: Мерц скрывает причастность Германии к поставкам ракет Taurus Украине
СВР: Мерц скрывает причастность Германии к поставкам ракет Taurus Украине

Ранее сообщалось, что более $1,3 млрд военной помощи Украине было направлено за счёт замороженных российских активов. За последние 50 дней Великобритания ускорила поставки жизненно важного оборудования и снаряжения для украинских военных.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • ЕС
  • Франция
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar