Путин обнял курсанта центра Воин после ответа на вопрос о службе

Курсант луначарского филиала центра «Воин» во Владивостоке рассмешил президента России Владимира Путина, признавшись, что наибольшее удовольствие в обучении ему доставляет военная форма. После этого глава государства обнял кадета.

Владимир Путин пообщался с курсантом центра «Воин» и обнял его. Видео © Life.ru

Во время посещения Национального центра «Россия» курсант рассказал Путину о своём обучении в Уссурийском суворовском военном училище и о мечте стать подводником. На вопрос президента «Нравится учиться?» он ответил утвердительно. Когда Путин поинтересовался, что доставляет наибольшее удовольствие, молодой человек ответил о форме, чем вызвал улыбку и смех президента, который затем обнял курсанта.

«Форма! Форма — это наша гордость», — уверенно ответил курсант на вопрос Путина о том, что ему больше всего нравится.