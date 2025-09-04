Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 сентября, 08:21

Путин обнял курсанта центра Воин после ответа на вопрос о службе

Владимир Путин пообщался с курсантом центра «Воин» и обнял его. Обложка © Life.ru

Курсант луначарского филиала центра «Воин» во Владивостоке рассмешил президента России Владимира Путина, признавшись, что наибольшее удовольствие в обучении ему доставляет военная форма. После этого глава государства обнял кадета.

Владимир Путин пообщался с курсантом центра «Воин» и обнял его. Видео © Life.ru

Во время посещения Национального центра «Россия» курсант рассказал Путину о своём обучении в Уссурийском суворовском военном училище и о мечте стать подводником. На вопрос президента «Нравится учиться?» он ответил утвердительно. Когда Путин поинтересовался, что доставляет наибольшее удовольствие, молодой человек ответил о форме, чем вызвал улыбку и смех президента, который затем обнял курсанта.

«Форма! Форма — это наша гордость», — уверенно ответил курсант на вопрос Путина о том, что ему больше всего нравится.

Ранее Путин пообщался ещё с воспитанницами из ДНР, которые тоже являются курсантами центра «Воин». Данный проект работает с декабря 2022 года по личному поручению президента.

Милена Скрипальщикова
