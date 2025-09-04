Эксперт назвал минусы сокращения часов английского в школах и предложил альтернативу

Сокращение часов английского языка в российских школах может серьёзно ограничить будущие возможности учащихся на мировом рынке труда. Такую точку зрения высказал эксперт по социальной политике и образованию Яков Якубович.

Он отметил, что хотя официальной причиной реформы называется снижение учебной нагрузки, подобные меры могут усугубить образовательное неравенство. Дети из обеспеченных семей смогут компенсировать недостаток часов занятиями с репетиторами, тогда как учащиеся из менее обеспеченных семей окажутся в проигрышном положении.

«Мы должны понимать, что подмена одного предмета другим может привести к значительному дисбалансу в образовании», — подчеркнул Якубович.

Эксперт напомнил, что для достижения уровня B2, необходимого в современном обществе, требуется от 300 до 600 часов обучения. Сокращение учебного времени ставит под угрозу конкурентоспособность российских выпускников на международном рынке труда, поскольку английский остаётся ключевым языком научного и делового общения.

В качестве альтернативы Якубович предложил внедрять современные образовательные технологии, включая VR-арсеналы и проектные методики обучения. Интеграция английского с другими дисциплинами, например преподавание духовных ценностей на иностранном языке, могла бы стать компромиссным решением без потери качества подготовки.

«Вместо того чтобы радикально сокращать учебные часы, мы должны искать пути оптимизации образования и использования современных технологий», — резюмировал эксперт в интервью с RuNews24.ru.