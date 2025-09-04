«Британские воры» передали российские деньги Украине, тем самым дав России возможность вернуть захваченное, и делать это следует натуральной формой — территориями. Такое заявление опубликовал в своём телеграм-канале заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя передачу Украине замороженных активов РФ.

«Британия совершила правонарушение, а у России возникло, как говорят юристы, право требования к ней и нынешней бандеровской Украине. Но с учётом того, что в судебном порядке эти деньги по понятным причинам не взыскать, у нашей страны есть только один способ возврата ценностей. Вернуть захваченное в натуральной форме. То есть «украинской землёй» и иным недвижимым и движимым имуществом, расположенным на ней», — написал Медведев.

Он уточнил, что речь идёт не о землях новых регионов России, а о других территориях и активах. Также Медведев напомнил о наличии британских ценностей в России, которые могут быть изъяты в ответ.