Медведев: Украденные у России Лондоном деньги Киев может вернуть территориями
Обложка © Life.ru
«Британские воры» передали российские деньги Украине, тем самым дав России возможность вернуть захваченное, и делать это следует натуральной формой — территориями. Такое заявление опубликовал в своём телеграм-канале заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя передачу Украине замороженных активов РФ.
«Британия совершила правонарушение, а у России возникло, как говорят юристы, право требования к ней и нынешней бандеровской Украине. Но с учётом того, что в судебном порядке эти деньги по понятным причинам не взыскать, у нашей страны есть только один способ возврата ценностей. Вернуть захваченное в натуральной форме. То есть «украинской землёй» и иным недвижимым и движимым имуществом, расположенным на ней», — написал Медведев.
Он уточнил, что речь идёт не о землях новых регионов России, а о других территориях и активах. Также Медведев напомнил о наличии британских ценностей в России, которые могут быть изъяты в ответ.
Напомним, ранее стало известно, что Великобритания направила Украине более $1 млрд за счёт активов России. В рамках военной поддержки Украина получила от Британии широкий спектр вооружений и техники, включая 4,7 миллиона патронов для стрелкового оружия, 60 тысяч артиллерийских снарядов и ракет, более 2,5 тысяч дронов, свыше 200 систем РЭБ, 100 единиц легкого оружия, 30 автомобилей, а также дополнительное оборудование для борьбы с БПЛА и ПВО.