«Убрали от недоброжелателей»: Генерал ФСБ объяснил скрупулёзную «зачистку» следов Ким Чен Ына

Сотрудники службы безопасности северокорейского лидера Ким Чен Ына предприняли беспрецедентные меры в Пекине, чтобы уничтожить оставшиеся от него биологические следы. Такое предположение высказал отставной генерал-майор ФСБ Александр Михайлов.

«Может быть, это связано с попыткой убрать какие-то элементы биологического материала на стакане, кресле и обивке мебели, который может быть впоследствии использован недоброжелателями. Например, мы помним, что в своё время американцы очень активно собирали биологический материал разных наций, народностей, этносов», — отметил эксперт в беседе с сайтом MK.ru.

По словам Михайлова, такие меры соответствуют современным стандартам обеспечения пролонгированной безопасности высокопоставленных лиц. Они направлены на предотвращение возможных биологических исследований, которые могут быть использованы для разработки целевых воздействий на основе генетических особенностей конкретного человека.