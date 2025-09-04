«Гусарская рулетка»: Врачи предупредили о раке из-за кашля курильщика

Так называемый кашель курильщика может сигнализировать о развитии опасных патологий, включая хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ) и злокачественные новообразования. Об этом предупредил доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Александр Карабиненко. Специалист призвал курильщиков делать флюорографические исследования, чтобы не допустить возможного развития болезни.

«Надо курильщикам делать флюорографические исследования, чтобы исключить ранние признаки опухолевого поражения. Если кашель длительный и сопровождается кровохарканьем или удушьем, требуется детальное обследование», — заявил Карабиненко в интервью РБК.

По статистике, до 75% курильщиков страдают от хронического кашля, который многие ошибочно воспринимают как норму.

Профессор Сергей Бабак уточнил, что ключевое отличие ХОБЛ от бронхита заключается в наличии обструкции — сужения дыхательных путей, что требует специальной диагностики. Особую группу риска составляют курильщики со стажем более десяти лет.

Пульмонолог Александр Пальман сравнил развитие ХОБЛ с «гусарской рулеткой», отметив, что болезнь может проявиться даже через годы после отказа от курения. Хотя полностью вылечить ХОБЛ невозможно, своевременная терапия позволяет замедлить прогрессирование болезни и сохранить качество жизни.