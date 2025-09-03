Зумеры массово переходят на тайские ингаляторы в попытке бросить курить

Российская молодёжь массово увлеклась тайскими ароматическими ингаляторами в попытке избавиться от никотиновой зависимости. Как выяснили наши коллеги из SHOT ПРОВЕРКИ, устройства позиционируются как безопасная альтернатива электронным сигаретам, однако на самом деле, несут скрытые угрозы для здоровья.

Принцип действия основан на вдыхании концентрированных эфирных масел через нос или рот, что имитирует механику курения. Однако медики предупреждают: бесконтрольное использование таких девайсов может вызывать аллергические реакции, раздражение дыхательных путей и даже анафилактический шок.