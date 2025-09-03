Зумеры массово переходят на тайские ингаляторы в попытке бросить курить
SHOT ПРОВЕРКА: Зумеры переходят с вейпов на тайские ингаляторы
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Olya Detry
Российская молодёжь массово увлеклась тайскими ароматическими ингаляторами в попытке избавиться от никотиновой зависимости. Как выяснили наши коллеги из SHOT ПРОВЕРКИ, устройства позиционируются как безопасная альтернатива электронным сигаретам, однако на самом деле, несут скрытые угрозы для здоровья.
Принцип действия основан на вдыхании концентрированных эфирных масел через нос или рот, что имитирует механику курения. Однако медики предупреждают: бесконтрольное использование таких девайсов может вызывать аллергические реакции, раздражение дыхательных путей и даже анафилактический шок.
Напомним, несколько месяцев назад подобный тренд уже охватывал школьников. Изначально предполагалось использовать аромаингаляторы для лечения заложенности носа, но школьники начали применять их для расслабления и получения эйфории. Когда в Роспотребнадзоре узнали о новом тренде, то призвали остановить продажу опасных «игрушек» через маркетплейсы. Позднее эксперты разъяснили, что опасное пристрастие может обернуться даже проблемами с головным мозгом.