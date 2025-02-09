«Ласковый убийца»: Опьяняющие зумеров аромаингаляторы поражают мозг

Популярные сегодня у школьников аромаингаляторы содержат вредные вещества, которые при вдыхании могут вызвать головокружение, головную боль и тошноту. Об этом заявила врач-терапевт, кардиолог Анна Ратникова в эфире телеканала «Санкт-Петербург» .

Она предупредила, что аромаингаляторы вызывают привыкание, и подросток уже не может жить без них. А если долго пользоваться ими, то может поражаться головной мозг и центральная нервная система. Также страдают печень, почки и сердце.