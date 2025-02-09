«Ласковый убийца»: Опьяняющие зумеров аромаингаляторы поражают мозг
Терапевт Ратникова: Аромаингаляторы поражают мозг и нервную систему детей
Популярные сегодня у школьников аромаингаляторы содержат вредные вещества, которые при вдыхании могут вызвать головокружение, головную боль и тошноту. Об этом заявила врач-терапевт, кардиолог Анна Ратникова в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
Она предупредила, что аромаингаляторы вызывают привыкание, и подросток уже не может жить без них. А если долго пользоваться ими, то может поражаться головной мозг и центральная нервная система. Также страдают печень, почки и сердце.
«Подростки воздействие чувствуют сразу. Естественно, возникает ощущение некой эйфории, головокружения и они действительно становятся заложниками так скажем «ласкового убийцы». При хроническом воздействии последствия могут быть достаточно пагубными», — рассказала врач.
Напомним, изначально предполагалось использовать аромаингаляторы для лечения заложенности носа, но школьники начали применять их для расслабления и получения эйфории. В Роспотребнадзоре узнали о новом тренде и призвали остановить продажу опасных «игрушек» через маркетплейсы. Стоит отметить, что в Wildberries пошли на встречу и заявили о намерении убрать с онлайн-витрины девайсы. Но «курилки» по-прежнему можно купить в других интернет-магазинах. Родителей призывают следить за детьми, чтобы они не покупали себе аромаингаляторы. Помимо вышеперечисленных побочек, они могут вызывать аллергии и кровотечения из носа, а также оказывают негативное воздействие на кровь.