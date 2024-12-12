В Роспотребнадзоре объяснили причины «крестового похода» против аромаингаляторов

Аромаингаляторы могут навредить здоровью, поэтому все площадки России приостановили их продажи после обращения Роспотребнадзора. Об этом рассказала руководитель надзорного ведомства Анна Попова.

По её словам ингаляторы несомненно представляют опасность для здоровья. При этом достоверные документы, которые подтверждали бы безвредность этих устройств, отсутствуют.

«Мы обратились буквально вчера в Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ) с тем, чтобы такая торговля на интернет-площадках была остановлена. Сегодня утром мне доложили коллеги, и мне доложил руководитель Ассоциации о том, что все интернет-площадки в стране остановили продажу этих ингаляторов», — сообщила Попова в беседе с представителями прессы.