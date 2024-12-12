В Роспотребнадзоре объяснили причины «крестового похода» против аромаингаляторов
Глава Роспотребнадзора Попова объяснила запрет аромаингаляторов их опасностью
Аромаингаляторы могут навредить здоровью, поэтому все площадки России приостановили их продажи после обращения Роспотребнадзора. Об этом рассказала руководитель надзорного ведомства Анна Попова.
По её словам ингаляторы несомненно представляют опасность для здоровья. При этом достоверные документы, которые подтверждали бы безвредность этих устройств, отсутствуют.
«Мы обратились буквально вчера в Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ) с тем, чтобы такая торговля на интернет-площадках была остановлена. Сегодня утром мне доложили коллеги, и мне доложил руководитель Ассоциации о том, что все интернет-площадки в стране остановили продажу этих ингаляторов», — сообщила Попова в беседе с представителями прессы.
Глава Роспотребнадзора добавила, что результаты проверки подтвердили — сегодня ни на одной площадке нельзя купить ингаляторы.
Напомним, в последнее время аромаингаляторы, предназначенные для снятия заложенности носа во время простуды, начали пользоваться большой популярностью среди школьников, которые пользуются ими не по прямому назначению, а дышат ими ради получения удовольствия. О новой моде узнал Роспотребнадзор и распорядился прекратить распространение этого товара на торговых площадках. Маркетплейс Wildberries объявил, что проведёт проверку и в течение суток уберёт ароматические ингаляторы с витрины.
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