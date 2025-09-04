Эксперты раскрыли, сколько Китай заработает на безвизовом режиме для россиян

Введение безвизового режима с Россией принесёт Китаю дополнительный доход, превышающий один миллиард долларов. Такой прогноз представили эксперты туристической отрасли, сообщает РБК.

Согласно их оценкам, новый порядок, который начнёт действовать с 15 сентября 2025 года, может обеспечить китайскую экономику как минимум 1,2 миллиарда долларов. Уже сейчас наблюдается значительный рост спроса на поездки в Китай среди россиян, который увеличился в полтора раза. При этом российские туроператоры отмечают, что снижения стоимости путешествий ожидать не стоит.

В качестве примера издание приводит текущие цены: билеты на популярный остров Хайнань, где безвизовый режим действует с 2024 года, обходятся в 140–200 тысяч рублей. Путёвка же в детский лагерь стоит около 60 тысяч рублей без учёта перелёта, который добавляет ещё примерно 30 тысяч. Прогнозировать стоимость туров в другие регионы Китая эксперты пока не берутся, ссылаясь на зависимость цен от курса юаня и стоимости авиаперелётов. Ожидается, что общий турпоток из России увеличится на 30–40%, что и позволит достичь указанных финансовых показателей.