В США захотели ограничить российское присутствие в Антарктике
TNI: США не должны допустить Россию к ресурсам Антарктики
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bernhard Staehli
Вашингтон намерен предпринять срочные шаги для усиления своего влияния в Антарктике, говорится в статье американского журнала The National Interest. Авторы публикации подчёркивают, что разработка нефтяных месторождений иностранными государствами угрожает интересам США.
«Соединённые Штаты должны принять решительные и активные меры для укрепления своих позиций в Антарктике и не допустить расширения доступа Китая и России к огромным неиспользованным ресурсам», — указано в статье.
США необходимо повысить активность научно-исследовательских миссий и внедрить дополнительные системы мониторинга, а также сотрудничать с Великобританией и Австралией. Это позволит обеспечить контроль над ситуацией и воспрепятствовать возможной разработке природных ресурсов региона третьими странами.
Ранее сообщалось, что США рискуют остаться единственного ледокола для антарктических исследований. Аренда судна Palmer завершена, а строительство нового ледокола отложено. При этом учёные бьют тревогу, опасаясь, что уход Palmer означает фактическое прекращение американских исследований.