В США захотели ограничить российское присутствие в Антарктике

Вашингтон намерен предпринять срочные шаги для усиления своего влияния в Антарктике, говорится в статье американского журнала The National Interest. Авторы публикации подчёркивают, что разработка нефтяных месторождений иностранными государствами угрожает интересам США.

«Соединённые Штаты должны принять решительные и активные меры для укрепления своих позиций в Антарктике и не допустить расширения доступа Китая и России к огромным неиспользованным ресурсам», — указано в статье.

США необходимо повысить активность научно-исследовательских миссий и внедрить дополнительные системы мониторинга, а также сотрудничать с Великобританией и Австралией. Это позволит обеспечить контроль над ситуацией и воспрепятствовать возможной разработке природных ресурсов региона третьими странами.