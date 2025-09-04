Задержан глава МИД Казахстана, пишут СМИ

Задержан министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу. Об этом сообщает издание «Орда» со ссылкой на источники.

По данным журналистов, также задержан бизнесмен Гаджи Гаджиев. Кроме них, под стражу взяты несколько высокопоставленных сотрудников Комитета национальной безопасности. Данные подтверждаются источниками в правоохранительных структурах.

Известно, что министр Нуртлеу был задержан в своем доме сразу после возвращения из Китая, где он принимал участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). На данный момент следователи проводят обыски по месту жительства как министра, так и Гаджиева. Личности задержанных сотрудников КНБ пока устанавливаются.