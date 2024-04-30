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30 апреля, 05:12

В Казахстане по делу о массовых беспорядках задержан экс-глава МВД Тургумбаев

В Казахстане задержан бывший министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев. Об этом сообщила Генпрокуратура республики.

"29 апреля текущего года за превышение власти и должностных полномочий, повлёкшее тяжкие последствия (ч. 4 ст. 362 УК), в порядке ст. 128 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан был задержан экс-министр внутренних дел Тургумбаев Е.З.", — информировала пресс-служба ведомства.

Генпрокуратура страны продолжает расследование событий января 2022 года — массовых беспорядков, в результате которых в Казахстане погибло около 240 человек. Остальные сведения не подлежат разглашению из-за наличия в уголовном деле информации, содержащей государственную тайну.

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Напомним, в январе 2022 года Казахстан охватили массовые беспорядки, толчком к которым послужил рост цен на сжиженный газ. Власти республики запросили помощь ОДКБ, и к середине месяца прибывшие миротворческие силы помогли стабилизировать ситуацию. 11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев оценил миссию ОДКБ как успешную. После беспорядков было возбуждено 1822 уголовных дела. Погибшими числятся 238 человек. За массовые погромы осуждено 1396 человек.

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Shutterstock / FOTODOM

Лариса Сафронова
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