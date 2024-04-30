В Казахстане по делу о массовых беспорядках задержан экс-глава МВД Тургумбаев

В Казахстане задержан бывший министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев. Об этом сообщила Генпрокуратура республики.

"29 апреля текущего года за превышение власти и должностных полномочий, повлёкшее тяжкие последствия (ч. 4 ст. 362 УК), в порядке ст. 128 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан был задержан экс-министр внутренних дел Тургумбаев Е.З.", — информировала пресс-служба ведомства.