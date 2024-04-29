Кабмин Казахстана вернул в казну 90 млн долларов, изъятые у олигархов
Подведомственный генпрокуратуре Казахстана комитет по возврату активов дополнительно обратил в государственный доход 40 миллиардов тенге (около 90,2 миллиона долларов США по нынешнему курсу. — Прим. Life.ru). Средства будут направлены на социальные нужды и ликвидацию последствий от речных паводков, сообщили в телеграм-канале пресс-службы кабинета министров государства.
"Комиссией одобрены соглашения о добровольном возврате государству незаконно приобретённых активов на общую сумму свыше 40 миллиардов тенге, из которых более 38 миллиардов составляют денежные средства, а также бизнес-центр в Астане стоимостью 2 миллиарда тенге. Возвращённые средства будут направлены на социальные цели, в том числе на устранение последствий паводков", — сказано в публикации.
В пресс-службе правительства также рассказали о подписании инвестиционного договора на сумму в 7 миллиардов тенге (чуть меньше 16 миллионов долларов). В этом соглашении указано, что лица, к которым был применён закон "О возврате государству незаконно приобретённых активов", должны будут построить два объекта инфраструктуры в двух крупных городах Казахстана — Астане и Шымкенте.
Как уже рассказывал Life.ru, этой весной Казахстан подвергся самым мощным паводкам за последние 80 лет. Как рассказал президент республики Касым-Жомарт Токаев, из-за разбушевавшейся стихии оказались подтоплены более трёх тысяч частных домовладений. Кроме того, на границе с Россией из-за паводка даже было ограничено движение транспорта.
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