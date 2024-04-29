Кабмин Казахстана вернул в казну 90 млн долларов, изъятые у олигархов

Подведомственный генпрокуратуре Казахстана комитет по возврату активов дополнительно обратил в государственный доход 40 миллиардов тенге (около 90,2 миллиона долларов США по нынешнему курсу. — Прим. Life.ru). Средства будут направлены на социальные нужды и ликвидацию последствий от речных паводков, сообщили в телеграм-канале пресс-службы кабинета министров государства.

"Комиссией одобрены соглашения о добровольном возврате государству незаконно приобретённых активов на общую сумму свыше 40 миллиардов тенге, из которых более 38 миллиардов составляют денежные средства, а также бизнес-центр в Астане стоимостью 2 миллиарда тенге. Возвращённые средства будут направлены на социальные цели, в том числе на устранение последствий паводков", — сказано в публикации.