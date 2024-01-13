Регион

Уведомления отключены

Новости
Новый год
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Владимир Путин
Криминал
Главное
Последние новости

Собиравшего данные для спецслужб Польши россиянина отправили в СИЗО

ВС Польши сообщили, что подняли самолёты из-за "активности российской авиации"

Латвия принудительно выдворила 82-летнего российского пенсионера

Жители юга Петербурга пожаловались на чёрный смог от пожара на складе Wildberries

В США прошла презентация малошумного сверхзвукового гражданского самолёта X-59

США и Британия нанесли новый авиаудар по столице Йемена

Охранная компания Ambrey заявила об атаке хуситов на танкер с российской нефтью

МВД объявило в розыск по уголовной статье скандального блогера Александра Шпака

В ростовском зоопарке умерла старейший в Европе жираф Лизонька

Небензя: США и Британия немедленно нарушили резолюцию СБ ООН по Красному морю

В Казахстане за массовые погромы в январе 2022 года осуждены 1396 человек

13 января, 10:32
Массовые беспорядки в Казахстане в январе 2022 года. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Массовые беспорядки в Казахстане в январе 2022 года. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

В Казахстане вынесены приговоры в отношении 1396 нарушителей, участвовавших в массовых беспорядках в январе 2022 года, в результате которых погибло 238 человек. Об этом пишет казахстанское агентство Казинформ со ссылкой на генеральную прокуратуру страны.

"На сегодня осуждены 1396 человек, в том числе 574 за участие и организацию массовых беспорядков (12 лиц за организацию массовых беспорядков)", — уточнило ведомство.

Сейчас расследование ещё продолжается. По данным следствия, за время беспорядков было украдено 2960 единиц оружия, но на данный момент найдена лишь 1000. Правоохранители разыскивают остальное вооружение, которое могло попасть на чёрный рынок или в руки потенциальных террористов.

Эксперт рассказал, где могут разгореться военные конфликты в 2024 году
Эксперт рассказал, где могут разгореться военные конфликты в 2024 году

Напомним, в январе 2022 года Казахстан охватили массовые беспорядки, поводом для которых стал рост цен на сжиженный газ. Участники протестов нападали на военных, полицейских и случайных прохожих. Власти Казахстана запросили помощь ОДКБ, и к середине месяца прибывшие миротворческие силы помогли стабилизировать ситуацию. 11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев оценил миссию ОДКБ как успешную. После беспорядков было возбуждено 1822 уголовных дела. Погибшими числятся 238 человек.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!