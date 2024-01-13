В Казахстане за массовые погромы в январе 2022 года осуждены 1396 человек 13 января, 10:32 Массовые беспорядки в Казахстане в январе 2022 года. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

В Казахстане вынесены приговоры в отношении 1396 нарушителей, участвовавших в массовых беспорядках в январе 2022 года, в результате которых погибло 238 человек. Об этом пишет казахстанское агентство Казинформ со ссылкой на генеральную прокуратуру страны.

"На сегодня осуждены 1396 человек, в том числе 574 за участие и организацию массовых беспорядков (12 лиц за организацию массовых беспорядков)", — уточнило ведомство.

Сейчас расследование ещё продолжается. По данным следствия, за время беспорядков было украдено 2960 единиц оружия, но на данный момент найдена лишь 1000. Правоохранители разыскивают остальное вооружение, которое могло попасть на чёрный рынок или в руки потенциальных террористов.

Авторы Татьяна Миссуми