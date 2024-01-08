Эксперт рассказал, где могут разгореться военные конфликты в 2024 году

В 2024 году Запад может попытаться повторить январский путч в Казахстане, чтобы отрезать страну от России. Таким мнением поделился военный аналитик Владимир Прохватилов.

"Меня тревожит ситуация в Центральной Азии, где США и Великобритания просто по всем направлениям активизировались и пытаются оторвать Казахстан от России. Не исключаю, что Запад попытается повторить январский путч 2022 года. Все предпосылки есть к этому", — отметил эксперт в беседе с Ura.ru.

Также существует высокий риск начала и других конфликтов. Так, по мнению аналитика, в Центральной Азии кроме Казахстана может вспыхнуть революция в Киргизии. В этой стране пока ещё сильна поддержка России, но если ситуация изменится, то заполыхает весь регион.

В Красном море есть риск противостояния, связанного с конфликтом Израиля и палестинской группировки ХАМАС. Йеменские хуситы уже наносят удары по торговым судам, что вынуждает крупные компании, например British Petroleum и Maersk, искать запасные пути. В частности, они собираются осуществлять перевозки вокруг мыса Доброй Надежды, что увеличит маршруты. Пострадавшей же стороной, как подчеркнул аналитик, снова окажется Европа.