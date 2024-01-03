Токаев заявил, что ни одну проблему в мире нельзя решить без участия России
Грядущие выборы президента России будут иметь большое международное значение, заявил казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев. Он отметил исключительное влияние РФ на мировую политику.
"Российская Федерация играет исключительно важную роль в мировой политике и обладает статусом постоянного члена Совета Безопасности ООН. Президент России Владимир Путин — это лидер, который своими словами и действиями, по сути, формирует глобальную повестку дня", — сказал глава государства в интервью газете Egemen Qazaqstan.
Кроме того, указал Токаев, с мнением России считаются во всём мире, а без её участия "ни одна мировая проблема не решается, и это факт". В целом же, как считает президент Казахстана, наступивший год будет знаковым для многих государств, так как, помимо РФ, выборы пройдут в том числе в США, Азербайджане, Великобритании и Индии, а жители ЕС определят состав Европарламента. Однако избирательный процесс в России представляет для Астаны особый интерес из-за высокого уровня отношений между двумя странами.
Напомним, президентские выборы также пройдут в России с 15 по 17 марта 2024 года. Документы для участия уже подали в том числе действующий глава государства Владимир Путин, который проходит как самовыдвиженец, а также лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и первый замглавы фракции "Новые люди" в Госдуме Владислав Даванков. К слову, в поддержку Путина уже собрали более полумиллиона подписей.
ТАСС / POOL / Владимир Смирнов