Токаев заявил, что ни одну проблему в мире нельзя решить без участия России

Кроме того, указал Токаев, с мнением России считаются во всём мире, а без её участия "ни одна мировая проблема не решается, и это факт". В целом же, как считает президент Казахстана, наступивший год будет знаковым для многих государств, так как, помимо РФ, выборы пройдут в том числе в США, Азербайджане, Великобритании и Индии, а жители ЕС определят состав Европарламента. Однако избирательный процесс в России представляет для Астаны особый интерес из-за высокого уровня отношений между двумя странами.