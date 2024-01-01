Даванков из "Новых людей" подал документы для участия в выборах в качестве кандидата
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Член партии "Новые люди" Владислав Даванков подал в ЦИК документы, необходимые для его регистрации в качестве кандидата на выборах главы государства. Об этом пишет ТАСС.
По словам Даванкова, накануне он вернулся из Белгорода, куда ездил в связи с произошедшим терактом киевского режима.
"Могу сказать, что все службы сработали очень хорошо, было более двух тысяч волонтёров, которые помогали убирать осколки. Также прилетали медики из Москвы", — сказал он журналистам, выразив соболезнования всем, кого задела трагедия.
В планах политика также посещение и других городов. В ближайшие дни Даванков посетит Екатеринбург, Челябинск и другие города Урала.
Как писал Лайф, сегодня документы для регистрации во ЦИК также подал лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий. И он, и Даванков направляли документы для участия в выборах в конце декабря.