Даванков из "Новых людей" подал документы для участия в выборах в качестве кандидата

Член партии "Новые люди" Владислав Даванков подал в ЦИК документы, необходимые для его регистрации в качестве кандидата на выборах главы государства. Об этом пишет ТАСС.

По словам Даванкова, накануне он вернулся из Белгорода, куда ездил в связи с произошедшим терактом киевского режима.

"Могу сказать, что все службы сработали очень хорошо, было более двух тысяч волонтёров, которые помогали убирать осколки. Также прилетали медики из Москвы", — сказал он журналистам, выразив соболезнования всем, кого задела трагедия.