Лидер ЛДПР Слуцкий подал в ЦИК документы для регистрации кандидатом в президенты

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий подал в ЦИК документы, необходимые для регистрации кандидатом на выборы президента России. Об этом сообщили в телеграм-канале партии.

"Сегодня, 1 января, ЦИК России принял документы председателя ЛДПР Леонида Слуцкого для регистрации в качестве кандидата на должность президента России", — говорится в публикации.