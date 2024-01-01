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Опубликовано 1 января 2024, 13:29
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Лидер ЛДПР Слуцкий подал в ЦИК документы для регистрации кандидатом в президенты

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий подал в ЦИК документы, необходимые для регистрации кандидатом на выборы президента России. Об этом сообщили в телеграм-канале партии.

"Сегодня, 1 января, ЦИК России принял документы председателя ЛДПР Леонида Слуцкого для регистрации в качестве кандидата на должность президента России", — говорится в публикации.

Там добавили, что теперь у ЦИК есть десять суток на то, чтобы зарегистрировать лидера либерал-демократов на выборы.

Более полумиллиона подписей собрано в поддержку самовыдвижения Путина на выборах
Более полумиллиона подписей собрано в поддержку самовыдвижения Путина на выборах

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. В частности, свои документы для участия в них уже подали Владимир Путин, который баллотируется как самовыдвиженец, и первый замглавы фракции "Новые люди" в Госдуме Владислав Даванков. Также известно, что от "Коммунистов России" баллотироваться собрался председатель ЦК партии Сергей Малинкович.

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ТАСС / Терещенко Михаил

Максим Плетнёв
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