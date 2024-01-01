Лидер ЛДПР Слуцкий подал в ЦИК документы для регистрации кандидатом в президенты
Глава ЛДПР Леонид Слуцкий подал в ЦИК документы, необходимые для регистрации кандидатом на выборы президента России. Об этом сообщили в телеграм-канале партии.
"Сегодня, 1 января, ЦИК России принял документы председателя ЛДПР Леонида Слуцкого для регистрации в качестве кандидата на должность президента России", — говорится в публикации.
Там добавили, что теперь у ЦИК есть десять суток на то, чтобы зарегистрировать лидера либерал-демократов на выборы.
Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. В частности, свои документы для участия в них уже подали Владимир Путин, который баллотируется как самовыдвиженец, и первый замглавы фракции "Новые люди" в Госдуме Владислав Даванков. Также известно, что от "Коммунистов России" баллотироваться собрался председатель ЦК партии Сергей Малинкович.
ТАСС / Терещенко Михаил