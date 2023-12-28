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28 декабря, 11:33

"Коммунисты России" определились с кандидатом на президентских выборах

Съезд "Коммунистов России" выдвинул Сергея Малинковича кандидатом в президенты

Сергей Малинкович. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Сергей Малинкович. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

На съезде "Коммунистов России" выдвинули председателя Центрального комитета (ЦК) партии Сергея Малинковича кандидатом в президенты РФ. Встреча состоялась в четверг, 28 декабря.

Съезд "Коммунистов России" выдвинул Сергея Малинковича кандидатом в президенты. Видео © LIFE

В ходе съезда было проведено тайное голосование, по результатам которого партия выдвинула 47-летнего Малинковича кандидатом в президенты.

Сергей Малинкович родился в 1975 году в Ленинграде. В своё время он был депутатом крупнейшего в Санкт-Петербурге муниципального образования "Смольнинское". С сентября 2021 года является депутатом Алтайского краевого заксобрания. В марте 2022-го Малинковича избрали председателем ЦК партии "Коммунисты России".

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Выдвинутая от ДПР Свиридова подала в ЦИК документы для участия в выборах

Напомним, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. В частности, свои документы для участия в них уже подали Владимир Путин, который баллотируется как самовыдвиженец, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и первый замглавы фракции "Новые люди" в Госдуме Владислав Даванков.

Наталья Исакова
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