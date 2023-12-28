"Коммунисты России" определились с кандидатом на президентских выборах
Съезд "Коммунистов России" выдвинул Сергея Малинковича кандидатом в президенты
Сергей Малинкович. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов
На съезде "Коммунистов России" выдвинули председателя Центрального комитета (ЦК) партии Сергея Малинковича кандидатом в президенты РФ. Встреча состоялась в четверг, 28 декабря.
Съезд "Коммунистов России" выдвинул Сергея Малинковича кандидатом в президенты. Видео © LIFE
В ходе съезда было проведено тайное голосование, по результатам которого партия выдвинула 47-летнего Малинковича кандидатом в президенты.
Сергей Малинкович родился в 1975 году в Ленинграде. В своё время он был депутатом крупнейшего в Санкт-Петербурге муниципального образования "Смольнинское". С сентября 2021 года является депутатом Алтайского краевого заксобрания. В марте 2022-го Малинковича избрали председателем ЦК партии "Коммунисты России".
Напомним, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. В частности, свои документы для участия в них уже подали Владимир Путин, который баллотируется как самовыдвиженец, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и первый замглавы фракции "Новые люди" в Госдуме Владислав Даванков.