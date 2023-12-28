"Коммунисты России" определились с кандидатом на президентских выборах

В ходе съезда было проведено тайное голосование, по результатам которого партия выдвинула 47-летнего Малинковича кандидатом в президенты.

Сергей Малинкович родился в 1975 году в Ленинграде. В своё время он был депутатом крупнейшего в Санкт-Петербурге муниципального образования "Смольнинское". С сентября 2021 года является депутатом Алтайского краевого заксобрания. В марте 2022-го Малинковича избрали председателем ЦК партии "Коммунисты России".