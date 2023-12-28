Выдвинутая от ДПР Свиридова подала в ЦИК документы для участия в выборах
Кандидат в президенты РФ от ДПР Ирина Свиридова. Обложка © VK / sviririna
Выдвинутая в президенты от Демократической партии России (ДПР) Ирина Свиридова подала документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) для участия в выборах лидера РФ.
"В ходе приёма пакета документов член ЦИК Людмила Маркина сообщила, что съезд Демократической партии, где была выдвинута Свиридова, прошёл 25 декабря. На съезде, по оценкам члена ЦИК, все процедурные моменты были соблюдены", — передаёт РИА "Новости".
Свиридовой для допуска нужно собрать не менее 100 тысяч подписей избирателей, так как ДПР не представлена в парламенте. Количество подписавшихся в любом регионе страны не должно превышать отметку в 2,5 тысячи. После получения подписных листов ЦИК проверит их в течение десяти дней и примет решение о регистрации кандидата на выборы.
Лайф напоминает, что выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Восемь человек, которые были выдвинуты политическими партиями или группами избирателей, уже подали документы. Среди них — действующий глава государства Владимир Путин, баллотирующийся как самовыдвиженец, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и первый замглавы фракции "Новые люди" в Госдуме Владислав Даванков. Депутат Госдумы от фракции КПРФ Николай Харитонов подал документы в ЦИК для участия в грядущих выборах 27 декабря, как и двое самовыдвиженцев — блогерша Рада Русских и бывший военный Иван Отраковский.