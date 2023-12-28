Выдвинутая от ДПР Свиридова подала в ЦИК документы для участия в выборах

"В ходе приёма пакета документов член ЦИК Людмила Маркина сообщила, что съезд Демократической партии, где была выдвинута Свиридова, прошёл 25 декабря. На съезде, по оценкам члена ЦИК, все процедурные моменты были соблюдены", — передаёт РИА "Новости".

Свиридовой для допуска нужно собрать не менее 100 тысяч подписей избирателей, так как ДПР не представлена в парламенте. Количество подписавшихся в любом регионе страны не должно превышать отметку в 2,5 тысячи. После получения подписных листов ЦИК проверит их в течение десяти дней и примет решение о регистрации кандидата на выборы.