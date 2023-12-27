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27 декабря, 16:49

ЦИК завершила приём документов от самовыдвиженцев на выборы президента

ЦИК завершила регистрацию групп избирателей самовыдвиженцев на выборы президента

Центральная избирательная комиссия России (ЦИК) завершила приём документов о регистрации групп избирателей, созданных в поддержку самовыдвиженцев на выборах президента РФ.

"Сегодня в 18:00 завершается срок представления в ЦИК России ходатайств о регистрации групп избирателей, созданных в поддержку самовыдвижения кандидата на выборы президента Российской Федерации", говорится в сообщении Центризбиркома в телеграм-канале.

Регистрация группы избирателей не означает регистрацию самого кандидата — для этого ему нужно до конца января собрать 300 тысяч подписей. ЦИК напомнила, что выдвижения кандидатов на пост главы государства от политических партий продолжаются и будут приниматься до 18:00 1 января 2024 года. ЦИК должна принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля. При этом кандидаты, выдвинутые парламентскими партиями, освобождаются от сбора подписей.

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Лайф напоминает, что выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Восемь человек, которые были выдвинуты политическими партиями или группами избирателей, уже подали документы. Среди них — действующий глава государства Владимир Путин, баллотирующийся как самовыдвиженец, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и первый замглавы фракции "Новые люди" в Госдуме Владислав Даванков. Депутат Госдумы от фракции КПРФ Николай Харитонов подал документы в ЦИК для участия в грядущих выборах 27 декабря, как и двое самовыдвиженцев — блогерша Рада Русских и бывший военный Иван Отраковский.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Дарья Нарыкова
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