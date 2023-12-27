ЦИК завершила приём документов от самовыдвиженцев на выборы президента

"Сегодня в 18:00 завершается срок представления в ЦИК России ходатайств о регистрации групп избирателей, созданных в поддержку самовыдвижения кандидата на выборы президента Российской Федерации", — говорится в сообщении Центризбиркома в телеграм-канале.

Регистрация группы избирателей не означает регистрацию самого кандидата — для этого ему нужно до конца января собрать 300 тысяч подписей. ЦИК напомнила, что выдвижения кандидатов на пост главы государства от политических партий продолжаются и будут приниматься до 18:00 1 января 2024 года. ЦИК должна принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля. При этом кандидаты, выдвинутые парламентскими партиями, освобождаются от сбора подписей.