Всероссийская "Партия Дела" поддержит Путина на грядущих выборах президента РФ

Всероссийская "Партия Дела" поддержит кандидатуру действующего президента страны Владимира Путина на грядущих выборах главы государства, сообщили в пресс-службе политической организации. Решение было принято единогласно в ходе заседания федерального совета партии.

В связи с этим всем её членам и структурным подразделениям поставлена задача активно включиться в сбор подписей в поддержку Путина. Подчёркивается, что в условиях проведения спецоперации на Украине и беспрецедентного внешнего давления на РФ недопустимо менять верховного главнокомандующего.