Всероссийская "Партия Дела" поддержит Путина на грядущих выборах президента РФ
Всероссийская "Партия Дела" поддержит кандидатуру действующего президента страны Владимира Путина на грядущих выборах главы государства, сообщили в пресс-службе политической организации. Решение было принято единогласно в ходе заседания федерального совета партии.
В связи с этим всем её членам и структурным подразделениям поставлена задача активно включиться в сбор подписей в поддержку Путина. Подчёркивается, что в условиях проведения спецоперации на Украине и беспрецедентного внешнего давления на РФ недопустимо менять верховного главнокомандующего.
Напомним, грядущие выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Документы для участия в процессе уже подали множество кандидатов, в том числе Владимир Путин, который баллотируется как самовыдвиженец, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и первый замглавы фракции "Новые люди" в Госдуме Владислав Даванков.
Kremlin.ru