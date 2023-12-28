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28 декабря, 15:02

Всероссийская "Партия Дела" поддержит Путина на грядущих выборах президента РФ

Всероссийская "Партия Дела" поддержит кандидатуру действующего президента страны Владимира Путина на грядущих выборах главы государства, сообщили в пресс-службе политической организации. Решение было принято единогласно в ходе заседания федерального совета партии.

В связи с этим всем её членам и структурным подразделениям поставлена задача активно включиться в сбор подписей в поддержку Путина. Подчёркивается, что в условиях проведения спецоперации на Украине и беспрецедентного внешнего давления на РФ недопустимо менять верховного главнокомандующего.

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Напомним, грядущие выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Документы для участия в процессе уже подали множество кандидатов, в том числе Владимир Путин, который баллотируется как самовыдвиженец, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и первый замглавы фракции "Новые люди" в Госдуме Владислав Даванков.

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Kremlin.ru

Матвей Константинов
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