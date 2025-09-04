Острый карандаш проткнул внутренние органы российского третьеклассника из-за неудачной шутки
Mash: В Петербурге третьеклассник из-за острого карандаша попал в реанимацию
Третьеклассник из петербургской школы в Красносельском районе был госпитализирован в реанимацию после травмы острым карандашом. Об инциденте сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».
По информации телеграм-канала, один из одноклассников решил разыграть мальчика, положив канцелярский предмет на его стул. В результате пострадавший получил проникающее ранение с повреждением внутреннего органа. Ребёнка в срочном порядке доставили в медицинское учреждение, где врачи начали оказывать ему всю необходимую помощь.
