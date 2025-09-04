Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 сентября, 10:15

Острый карандаш проткнул внутренние органы российского третьеклассника из-за неудачной шутки

Mash: В Петербурге третьеклассник из-за острого карандаша попал в реанимацию

Обложка © Freepik

Обложка © Freepik

Третьеклассник из петербургской школы в Красносельском районе был госпитализирован в реанимацию после травмы острым карандашом. Об инциденте сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По информации телеграм-канала, один из одноклассников решил разыграть мальчика, положив канцелярский предмет на его стул. В результате пострадавший получил проникающее ранение с повреждением внутреннего органа. Ребёнка в срочном порядке доставили в медицинское учреждение, где врачи начали оказывать ему всю необходимую помощь.

Кусок ртутного градусника впился в подмышку ребёнка в Приморье
Кусок ртутного градусника впился в подмышку ребёнка в Приморье

Ранее сообщалось, что школьник получил два удара током и потерял ногу, после того как пытался сделать граффити в трансформаторной будке заброшенного здания в Петрозаводске. Инцидент произошёл, коглда он с группой подростков исследовал пустующее здание в центре Петрозаводска. Один из ребят решил оставить надпись баллончиком в техническом помещении. В этот момент мальчик коснулся металлической трубы и получил удар током.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar