В РФ осенью на кассах самообслуживания появится проверка возраста по биометрии

В России с осени 2025 года на кассах самообслуживания в магазинах появится возможность подтверждать возраст с помощью биометрии. Об этом на Восточном экономическом форуме сообщил генеральный директор Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий.

«У нас на эту осень запланированы первый опытный запуск и эксплуатация подтверждения (возраста по биометрии — прим. Life.ru) на кассах самообслуживания», — сказал он.

Сервис можно будет использовать для покупки любых товаров с возрастными ограничениями. Пилотный проект стартует в Москве в торговых точках одной из крупных сетей. Цель внедрения — освободить сотрудников магазинов от необходимости проверки документов и сократить время обслуживания покупателей. При этом пользователи смогут сами выбирать, подтверждать возраст по паспорту или биометрии.