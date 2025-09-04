В РФ осенью на кассах самообслуживания появится проверка возраста по биометрии
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ImageFlow
В России с осени 2025 года на кассах самообслуживания в магазинах появится возможность подтверждать возраст с помощью биометрии. Об этом на Восточном экономическом форуме сообщил генеральный директор Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий.
«У нас на эту осень запланированы первый опытный запуск и эксплуатация подтверждения (возраста по биометрии — прим. Life.ru) на кассах самообслуживания», — сказал он.
Сервис можно будет использовать для покупки любых товаров с возрастными ограничениями. Пилотный проект стартует в Москве в торговых точках одной из крупных сетей. Цель внедрения — освободить сотрудников магазинов от необходимости проверки документов и сократить время обслуживания покупателей. При этом пользователи смогут сами выбирать, подтверждать возраст по паспорту или биометрии.
Ранее сообщалось, что в России также планируется разрешить дистанционные сделки с недвижимостью с использованием биометрии. Применение биометрических данных будет полностью добровольным и призвано создавать дополнительные удобства и безопасность для участников рынка недвижимости.