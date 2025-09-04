У сбежавшего из России Дудя* уменьшился заработок почти в два раза

У сбежавшего из России блогера Юрия Дудя* уменьшился заработок почти в два раза. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, за 2024 год компания Дудя* Butovo Production SL получила доход в размере 751 тысячи евро, что эквивалентно примерно 70,7 миллионам рублей. Этот показатель вдвое уступает выручке фирмы в 2021 году — тогда она составила 135 миллионов рублей, то есть до отъезда блогера из России.

Деятельность компании Дудя* охватывает рекламную сферу и производство видеоконтента. Кроме того, бренд позволяет блогеру выпускать и продавать разнообразные продуктовые товары, от одежды и напитков до мебели и спортивного инвентаря.

Ранее сообщалось, что Дудь* заочно обвиняется в организации сбора информации о военной и военно-технической деятельности России. Ему вменяется уклонение от обязанности, предусмотренной российским законодательством, а именно непредставление документов для внесения в реестр иностранных агентов.