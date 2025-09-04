Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 сентября, 10:31

Стало известно о розыске двух украинских ДРГ со взрывчатками в Калужской области

Mash: В Калужской области ведётся поиск двух украинских ДРГ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Madonova

В Калужской области ведётся поиск двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Предполагается, что они могут находиться в районах Жиздры, Людиново и Кирова, сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, каждая группа состоит из максимум пяти человек, включая офицера и сержантов из третьего полка Сил специальных операций Украины. Предполагается, что диверсанты оснащены 10 кг взрывчатки, гранатами Ф-1, винтовками AR-15 с глушителями, пистолетами ПСС и МСП, а также средствами связи Garmin.

Предположительно, диверсанты ВСУ пересекли границу с РФ в конце прошлого месяца. Жителей юго-западных районов Калужской области призывают проявлять бдительность и сообщать о подозрительных лицах, замеченных в лесу, а также о гражданах, вызывающих сомнения своим поведением при покупках или при обращении с просьбой о подвезти.

Ранее сообщалось, что украинская ДРГ была задержана в Брянской области. Диверсанты ВСУ проникли на территорию приграничного региона со взрывными устройствами с целью подрыва железнодорожной колеи. Однако бойцы Росгвардии своевременно обнаружили ДРГ и задержали участников группы.

Наталья Демьянова
