Стало известно о розыске двух украинских ДРГ со взрывчатками в Калужской области
В Калужской области ведётся поиск двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Предполагается, что они могут находиться в районах Жиздры, Людиново и Кирова, сообщает Mash.
По данным Telegram-канала, каждая группа состоит из максимум пяти человек, включая офицера и сержантов из третьего полка Сил специальных операций Украины. Предполагается, что диверсанты оснащены 10 кг взрывчатки, гранатами Ф-1, винтовками AR-15 с глушителями, пистолетами ПСС и МСП, а также средствами связи Garmin.
Предположительно, диверсанты ВСУ пересекли границу с РФ в конце прошлого месяца. Жителей юго-западных районов Калужской области призывают проявлять бдительность и сообщать о подозрительных лицах, замеченных в лесу, а также о гражданах, вызывающих сомнения своим поведением при покупках или при обращении с просьбой о подвезти.
Ранее сообщалось, что украинская ДРГ была задержана в Брянской области. Диверсанты ВСУ проникли на территорию приграничного региона со взрывными устройствами с целью подрыва железнодорожной колеи. Однако бойцы Росгвардии своевременно обнаружили ДРГ и задержали участников группы.