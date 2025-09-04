Стало известно о розыске двух украинских ДРГ со взрывчатками в Калужской области

В Калужской области ведётся поиск двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Предполагается, что они могут находиться в районах Жиздры, Людиново и Кирова, сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, каждая группа состоит из максимум пяти человек, включая офицера и сержантов из третьего полка Сил специальных операций Украины. Предполагается, что диверсанты оснащены 10 кг взрывчатки, гранатами Ф-1, винтовками AR-15 с глушителями, пистолетами ПСС и МСП, а также средствами связи Garmin.

Предположительно, диверсанты ВСУ пересекли границу с РФ в конце прошлого месяца. Жителей юго-западных районов Калужской области призывают проявлять бдительность и сообщать о подозрительных лицах, замеченных в лесу, а также о гражданах, вызывающих сомнения своим поведением при покупках или при обращении с просьбой о подвезти.



