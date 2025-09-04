Власти Казахстана опровергли сообщения о задержании главы МИД Мурата Нуртлеу

Распространившиеся в СМИ данные о якобы задержании вице-премьера — министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу и бизнесмена Гаджи Гаджиева не соответствуют действительности. Об этом сообщили в Центре по борьбе с дезинформацией службы центральных коммуникаций при президенте страны.

«Призываю коллег придерживаться обязательств, которые должны соблюдать профессиональные СМИ и журналисты, а также напоминаю, что за распространение ложной информации предусмотрена административная и уголовная ответственность», — предупредила министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева.

