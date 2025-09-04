Мессенджер MAX
Регион
4 сентября, 10:45

Власти Казахстана опровергли сообщения о задержании главы МИД Мурата Нуртлеу

Обложка © РИА Новости / Игорь Егоров

Распространившиеся в СМИ данные о якобы задержании вице-премьера — министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу и бизнесмена Гаджи Гаджиева не соответствуют действительности. Об этом сообщили в Центре по борьбе с дезинформацией службы центральных коммуникаций при президенте страны.

«Призываю коллег придерживаться обязательств, которые должны соблюдать профессиональные СМИ и журналисты, а также напоминаю, что за распространение ложной информации предусмотрена административная и уголовная ответственность», — предупредила министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева.

Информация о задержании вице-премьера и министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу, которую распространил портал Orda.kz, не соответствует действительности. Позднее с опровержением выступила и министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева.

МИД Казахстана опроверг пролёт дронов в сторону России над своей территорией
МИД Казахстана опроверг пролёт дронов в сторону России над своей территорией

Напомним, что сегодня, 4 сентября, в Сети появилась информация о задержании главы МИД Казахстана Нуртлеу и бизнесмена Гаджиева. Кроме них, под стражу взяты несколько высокопоставленных сотрудников Комитета национальной безопасности. Такж сообщалось, что министр Нуртлеу был задержан в своем доме сразу после возвращения из Китая, где он принимал участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

