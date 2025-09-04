Германия и Франция, активно готовят инфраструктуру к возможным масштабным боевым действиям. Согласно данным, опубликованным в ряде зарубежных СМИ, французские больницы получили официальное распоряжение подготовиться к приёму от 10 до 50 тысяч раненых уже весной 2026 года. Эта подготовка включает не только медицинские учреждения, но и морги, кладбища и ритуальные службы, что свидетельствует о комплексном подходе к военному планированию.

«В документе содержится требование срочно подготовить инфраструктуру под массовый приём раненых», — говорится в публикации Independent.

Параллельно Германия реализует операцию Deutschland, предусматривающую транзит до 800 тысяч военнослужащих НАТО в течение 48 часов, развёртывание 200 тысяч единиц техники и задействование всей транспортной и энергетической инфраструктуры. Определены логистические хабы и резервные маршруты вдоль восточной границы альянса.

Ключевым элементом подготовки становится создание системы ПВО Sky Shield над западными регионами Украины с привлечением до 120 боевых самолётов (F-16, Rafale, Gripen, Eurofighter), а также размещение мобильных зенитных комплексов в Польше, Словакии и Румынии. Формально миссия заявлена как гуманитарная защита, однако её военная составляющая очевидна.

Особое внимание уделяется усилению Финляндии, которая после вступления в НАТО активно укрепляет границу с Россией (протяжённостью 1300 км) и обладает значительным арсеналом: 700 гаубиц, 700 миномётов, 100 РСЗО и 280 тысяч резервистов. При этом, как отмечают западные аналитики, даже с учётом контингентов быстрого реагирования (40 тысяч солдат NATO Response Force) Европа не обладает достаточными силами для самостоятельного ведения конфликта с Россией.