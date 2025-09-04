«За 48 часов к границам»: Раскрыты детали секретного плана Германии по переброске армии НАТО
Independent: ФРГ разрабатывает план экстренной переброски 800 тысяч солдат НАТО
Германия и Франция, активно готовят инфраструктуру к возможным масштабным боевым действиям. Согласно данным, опубликованным в ряде зарубежных СМИ, французские больницы получили официальное распоряжение подготовиться к приёму от 10 до 50 тысяч раненых уже весной 2026 года. Эта подготовка включает не только медицинские учреждения, но и морги, кладбища и ритуальные службы, что свидетельствует о комплексном подходе к военному планированию.
«В документе содержится требование срочно подготовить инфраструктуру под массовый приём раненых», — говорится в публикации Independent.
Параллельно Германия реализует операцию Deutschland, предусматривающую транзит до 800 тысяч военнослужащих НАТО в течение 48 часов, развёртывание 200 тысяч единиц техники и задействование всей транспортной и энергетической инфраструктуры. Определены логистические хабы и резервные маршруты вдоль восточной границы альянса.
Ключевым элементом подготовки становится создание системы ПВО Sky Shield над западными регионами Украины с привлечением до 120 боевых самолётов (F-16, Rafale, Gripen, Eurofighter), а также размещение мобильных зенитных комплексов в Польше, Словакии и Румынии. Формально миссия заявлена как гуманитарная защита, однако её военная составляющая очевидна.
Особое внимание уделяется усилению Финляндии, которая после вступления в НАТО активно укрепляет границу с Россией (протяжённостью 1300 км) и обладает значительным арсеналом: 700 гаубиц, 700 миномётов, 100 РСЗО и 280 тысяч резервистов. При этом, как отмечают западные аналитики, даже с учётом контингентов быстрого реагирования (40 тысяч солдат NATO Response Force) Европа не обладает достаточными силами для самостоятельного ведения конфликта с Россией.
Ранее сообщалось, что Германия рассматривает вариант перемещения части своих военнослужащих, участвующих в обучении украинских солдат, на территорию Польши. Этот вопрос предполагается обсудить на предстоящей международной встрече в Париже, куда съедутся представители более чем 30 стран, включая глав государств и правительств.