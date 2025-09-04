Путин назвал стабильное газоснабжение ключевой задачей развития Дальнего Востока

Президент России Владимир Путин подчеркнул важность устойчивого газоснабжения Дальневосточного федерального округа, отметив, что спрос на природный газ в регионе существенно возрастёт в ближайшие годы. Об этом глава государства заявил на совещании по развитию топливно-энергетических комплексов Дальнего Востока.

«Среди ключевых задач и устойчивое газоснабжения всех регионов округа. По оценкам Минэнерго, в ближайшие годы на Дальнем Востоке прогнозируется кратный рост спроса на природный газ. Уже сейчас видны признаки его дефицита в регионе, обеспечить снабжение новых предприятий порой сложно», — заявил президент.

Путин указал на необходимость учитывать перспективы развития газовой инфраструктуры, подчеркнув её значимость для экономического роста и энергетической безопасности Дальнего Востока.