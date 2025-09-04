«Нас всё больше»: Глава Якутии объяснил Путину причины прироста населения в республике

Глава Якутии Айсен Николаев сообщил президенту России Владимиру Путину о прибавлении жителей в республике. Он отметил, что одной из причин этого является особая любовь к жизни, присущая населению республики.

В четверг главе государства были продемонстрированы новые объекты, построенные на Дальнем Востоке. В ходе презентации президент сообщил о росте населения в ДФО, особо выделив Якутию как регион с наибольшим приростом. Он попросил главу республики доложить о конкретных цифрах.