4 сентября, 09:07

«Нас всё больше»: Глава Якутии объяснил Путину причины прироста населения в республике

Николаев связал прирост населения в Якутии с любовью жителей к жизни

Обложка © Life.ru

Глава Якутии Айсен Николаев сообщил президенту России Владимиру Путину о прибавлении жителей в республике. Он отметил, что одной из причин этого является особая любовь к жизни, присущая населению республики.

В четверг главе государства были продемонстрированы новые объекты, построенные на Дальнем Востоке. В ходе презентации президент сообщил о росте населения в ДФО, особо выделив Якутию как регион с наибольшим приростом. Он попросил главу республики доложить о конкретных цифрах.

«Уважаемый Владимир Владимирович, в Якутии любят жизнь, поэтому с каждым годом нас становится больше», — ответил Путину Николаев.

Путин по ВКС запустил работу новых объектов на Дальнем Востоке
Путин по ВКС запустил работу новых объектов на Дальнем Востоке

Напомним, что Путин прибыл во Владивосток после своего визита в Китай, чтобы начать работу на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Глава государства уже провёл встречи с курсантами центра военно-патриотического воспитания «Воин», посмотрел на животных в цифровом лесу в Национальном центре «Россия» и первым посетил музей генерал-майора Гудкова, павшего в ходе специальной военной операции. На следующий день президент примет участие в центральном событии форума – пленарном заседании юбилейного X ВЭФ, где также будут присутствовать лидеры стран-партнёров.

Наталья Демьянова
