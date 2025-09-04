«Нас всё больше»: Глава Якутии объяснил Путину причины прироста населения в республике
Николаев связал прирост населения в Якутии с любовью жителей к жизни
Глава Якутии Айсен Николаев сообщил президенту России Владимиру Путину о прибавлении жителей в республике. Он отметил, что одной из причин этого является особая любовь к жизни, присущая населению республики.
В четверг главе государства были продемонстрированы новые объекты, построенные на Дальнем Востоке. В ходе презентации президент сообщил о росте населения в ДФО, особо выделив Якутию как регион с наибольшим приростом. Он попросил главу республики доложить о конкретных цифрах.
«Уважаемый Владимир Владимирович, в Якутии любят жизнь, поэтому с каждым годом нас становится больше», — ответил Путину Николаев.
Напомним, что Путин прибыл во Владивосток после своего визита в Китай, чтобы начать работу на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Глава государства уже провёл встречи с курсантами центра военно-патриотического воспитания «Воин», посмотрел на животных в цифровом лесу в Национальном центре «Россия» и первым посетил музей генерал-майора Гудкова, павшего в ходе специальной военной операции. На следующий день президент примет участие в центральном событии форума – пленарном заседании юбилейного X ВЭФ, где также будут присутствовать лидеры стран-партнёров.