4 сентября, 10:52

В Пекине стартовали переговоры Си Цзиньпина и Ким Чен Ына

Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

Председатель КНР Си Цзиньпин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын встретились в Пекине. Переговоры проходят в Доме народных собраний. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

«Генеральный секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Китая, председатель КНР Си Цзиньпин 4 сентября проводит в Доме народных собраний в Пекине переговоры с генеральным секретарем Трудовой партии Кореи, председателем Государственного совета КНДР Ким Чен Ыном», — говорится в материале.

Ким Чен Ын прибыл в Китай для участия в торжествах, приуроченных к 80-летию Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Всемирной антифашистской войне. О деталях переговоров пока не сообщалось.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что его четырёхдневный визит в Китай стал уникальной возможностью для углублённого диалога с Си Цзиньпином. По словам российского лидера, не только официальные переговоры, но и встречи в неформальной обстановке позволили детально обсудить весь спектр вопросов и укрепить двусторонние связи.

Милена Скрипальщикова
