В Пекине стартовали переговоры Си Цзиньпина и Ким Чен Ына

Председатель КНР Си Цзиньпин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын встретились в Пекине. Переговоры проходят в Доме народных собраний. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

«Генеральный секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Китая, председатель КНР Си Цзиньпин 4 сентября проводит в Доме народных собраний в Пекине переговоры с генеральным секретарем Трудовой партии Кореи, председателем Государственного совета КНДР Ким Чен Ыном», — говорится в материале.

Ким Чен Ын прибыл в Китай для участия в торжествах, приуроченных к 80-летию Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Всемирной антифашистской войне. О деталях переговоров пока не сообщалось.