Генпрокуратура проверит ГАИ и Ространснадзор после жалоб бизнеса
Игорь Краснов. Обложка © Telegram / Генпрокуратура России
Генеральный прокурор России Игорь Краснов инициировал внеплановую проверку деятельности Госавтоинспекции и Ространснадзора в масштабах всей страны. Решение было принято после поступления жалоб от предпринимателей на Восточном экономическом форуме-2025 (ВЭФ), сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Поводом для принятия мер стали сигналы от представителей бизнес-сообщества о системных административных барьерах при реализации инвестиционных проектов. В частности, индивидуальный предприниматель из Хабаровска обратил внимание на проблему организации съездов и присоединений к автомобильным дорогам. Хозяйствующие субъекты вынуждены проходить длительные процедуры согласования после реконструкции дорожного полотна.
«Хозяйствующие субъекты вынуждены проходить длительные процедуры согласования после реконструкции дорожного полотна, в том числе при определении границ примыканий. Это снижает трафик на объектах, увеличивает риски и сроки окупаемости проектов», — указано в сообщении.
Генпрокурор поручил незамедлительно начать проверку и дать оценку работе Росавтодора в части оказания государственных услуг в этой сфере. Проверка должна выявить причины возникновения административных барьеров и выработать меры по их устранению.
