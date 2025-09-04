Карта Мир заработает в Таиланде

Платёжные карты «Мир» начнут принимать в Таиланде в ближайшее время, что значительно упростит расчёты для российских туристов. Данное заявление сделал на полях Восточного экономического форума-2025 (ВЭФ) глава Российско-Таиландского делового совета Иван Демченко, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, в настоящее время ведётся активная работа с таиландскими банками по подключению к российской платёжной системе. Демченко подчеркнул особую важность этого шага, учитывая, что Таиланд ежегодно посещают около двух миллионов российских граждан.

В настоящее время полное использование карт «Мир» доступно в четырёх странах: России, Абхазии, Южной Осетии, Белоруссии и на Кубе. Ограниченный приём карт работает ещё в восьми государствах, включая Вьетнам, Казахстан и Мьянму, где российские платёжные средства принимаются в отдельных банках и торговых точках.