Цифровой рубль начнут внедрять с 1 сентября 2026 года
В Госдуме приняли закон, массово внедряющий цифровой рубль с сентября 2026 года
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Госдума одобрила во втором и третьем чтениях закон, который обязывает финансовые учреждения обеспечить клиентам возможность пользоваться универсальным QR-кодом, а также проводить операции с цифровым рублём. С 1 сентября 2026 года данное требование станет обязательным для всех банков страны.
В этот же день стартует масштабное внедрение цифрового рубля, которое начнётся с крупнейших банковских структур и основных продавцов на рынке. Закон расширяет функционал безналичных расчётов, вводя понятия «универсальный платёжный код» и «оператор услуг по предоставлению универсального платёжного кода».
Роль оператора будет выполнять «Национальная система платежных карт» (НСПК), полностью принадлежащая Центральному банку России. В ходе второго чтения уточнили, что услуги по предоставлению универсального QR-кода оператор будет оказывать бесплатно. Таким образом, с сентября 2026 года все российские банки обязаны интегрировать универсальный платёжный код, что создаст удобную и единую систему для оплаты товаров и услуг цифровыми рублями.
Ранее президент РФ Путин заявил о необходимости внедрить цифровой рубль в жизнь бизнеса и граждан нашей страны. При этом Центральный банк планирует сделать его привычным для всех способом расчёта в течение следующих 5—7 лет.