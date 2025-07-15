Цифровой рубль начнут внедрять с 1 сентября 2026 года

Госдума одобрила во втором и третьем чтениях закон, который обязывает финансовые учреждения обеспечить клиентам возможность пользоваться универсальным QR-кодом, а также проводить операции с цифровым рублём. С 1 сентября 2026 года данное требование станет обязательным для всех банков страны.

В этот же день стартует масштабное внедрение цифрового рубля, которое начнётся с крупнейших банковских структур и основных продавцов на рынке. Закон расширяет функционал безналичных расчётов, вводя понятия «универсальный платёжный код» и «оператор услуг по предоставлению универсального платёжного кода».