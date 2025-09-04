На Западе нет солидарности в вопросе гарантий безопасности Украине. Об этом заявил политолог Алексей Мартынов, комментируя слова генсека НАТО Марка Рютте, что альянс участвует в обсуждении этого вопроса.

Эксперт отметил, что, несмотря на активные обсуждения различных вариантов размещения контингента, конкретные решения пока не приняты. По его словам, западные политики, включая канцлера Германии Фридриха Мерца и министра обороны Великобритании Джона Хили, предпочитают скорее говорить о возможном размещении, чем реально направлять свои войска.

«Одно дело говорить и оказывать давление на повестку, а другое дело практика. И сейчас вокруг практики идут дебаты внутри этой коалиции», — подчеркнул Мартынов в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Политолог связал активизацию дипломатических усилий Владимира Зеленского с отсутствием консенсуса среди западных партнёров. Что касается сроков возможного размещения войск, эксперт считает их преждевременными до достижения прекращения огня, которое невозможно без прямых переговоров между Россией и Украиной.

Мартынов заключил, что пока западные страны обсуждают повестку, российские войска продолжают успешно продвигаться в рамках специальной военной операции, освобождая населённые пункты на конституционной территории РФ.