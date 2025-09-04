На ВЭФ обсудили поддержку ветеранов СВО и их родных на Дальнем Востоке

Статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ и председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва провела рабочую встречу с главами регионов Дальневосточного федерального округа в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Обсуждались меры поддержки ветеранов и членов их семей, а также взаимодействие филиалов фонда с региональными органами власти. Об этом сообщил фонд «Защитники Отечества».

Фонд «Защитники Отечества» обсудил с главами дальневосточных регионов поддержку ветеранов СВО. Видео © Фонд «Защитники Отечества»

«За два года работы фонда нам удалось многого добиться, но главным результатом работы считаем создание в стране системы комплексной поддержки ветеранов СВО и членов их семей. Защитники и их родные обращаются в филиалы фонда с самыми разными вопросами и всегда могут найти поддержку. За два года в 11 дальневосточных филиалах рассмотрено более 160 тысяч запросов, из них 95% решено», — сказала Цивилёва.

На встрече также обсудили внедрение единого стандарта помощи участникам СВО по всей стране, что позволит устранить различия в предоставлении поддержки даже внутри одного региона. Цивилёва подчеркнула, что фонд ориентируется на обратную связь от самих защитников и их семей.

Председатель фонда отметила успешные практики отдельных регионов. Так, в Сахалинской области эффективны выездные заседания межведомственных комиссий, которые позволяют на месте решать бытовые вопросы ветеранов, например доставку угля или уборку снега. В Приморском крае уделяют внимание патриотическому воспитанию молодёжи: создана военно-туристическая секция для детей ветеранов и участников боевых действий. В Республике Бурятия успешно адаптируют жильё ветеранов с инвалидностью: уже оборудованы 86 квартир и домов, ещё в 16 работы завершаются.

Главы регионов отметили, что филиалы фонда действуют проактивно. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов подчеркнул, что сотрудники фонда, в том числе ветераны и жёны участников СВО, сами выходят на ветеранов и предлагают помощь, не дожидаясь обращений.